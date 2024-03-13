Mansur Yavaş'ın adaylık istedi iddiası İYİ Parti Ankara adayı Cengiz Topel'i çıldırttı

İYİ Parti adayı Ankara adayı Cengiz Topel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cengiz Topel Yıldırım geldi benden Mamak Belediye Başkanlığını istedi" iddiasına sert tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Cengiz Topel Yıldırım geldi benden Mamak Belediye Başkanlığını istedi. Bizde vermeyince bu sefer bütün televizyonlara sadece Mansur Yavaş’ı karalamak için gidiyor." iddiası ortalığı karıştırdı.

tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk olan İYİ Parti adayı Ankara adayı Cengiz Topel, Mansur Yavaş'a sert çıktı.

CHP'ye yakın gazeteciler Barış Yarkadaş ve Şaban Sevinç'in bu iddiaları sorması üzerine Topel, "Mansur Yavaş kim de ben ondan bir şey isteyeceğim de o da beni aday yapacak. Bis CHP'li olarak bundan utanmıyor musunuz?" dedi.