Murat Kurum'a o soru sordurulmadı! Canlı yayında mikrofonu bırakması istenen genç kız donakaldı

İBB başkan adayı Murat Kurum'a soru sormak isteyen kıza mikrofonun bıraktırılması gündem oldu. Seyircilerin Kurum'a soru yönelttiği canlı yayında bir genç 'Gazze' sorusunu henüz bitiremeden mikrofonu vermesi istendi. O anlarda genç kızın ve stüdyodakilerin yüz ifadeleri dikkat çekti. Canlı yayın sonrası Kurum ile o genç bir araya geldi ve sorusuna cevap verdi.

Murat Kurum'un dün akşam Orhan Gencebay ile katıldığı canlı yayında beklenmedik bir olay yaşandı. Soru sorma sırası kendisine geldiğinde eline mikrofonu alan genç kız sorusunu bitiremeden neye uğradığını şaşırdı.

Yerel seçimlere 21 gün kala İBB adayı Murat Kurum, HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Programa damgasını vuran ise genç kızın soru soramadığı anlar oldu.

Soru sorması için mikrofon verilen kız, "Sorum başkanıma" dedi ve "Başkanım seçimi kazandığınızda Gazze ve Filistin için ne gibi..." dediği anda soruya stüdyodan müdahale edildi.

Önce stüdyodan bir sesin, ardından sunucu Mehmet Akif Ersoy'un müdahalesiyle sorusunu bitiremeyen genç kız donakaldı, ardından mikrofonu başkasına teslim etti. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Genç kız sorusunu ancak yayın bittikten sonra tamamlayabildi. Murat Kurum, kızla bir araya gelip sorusunu dinlediği ve yanıtladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum paylaşımına, "Canlı yayın sırasında bir genç kardeşimiz istediği soruyu soramadı. Program sonrasında, kardeşimizle görüştüm. Sorusunu sordu, ben de cevapladım. Gençler soracak, biz cevaplayacağız." notunu düştü.

"Canlı yayında sormanı isterdim"

Murat Kurum'a "Siz seçimi kazandıktan sonra Filistin ve Gazze'yi ne durumda göreceğiz?" sorusunu yönelten kıza Kurum "Bu soruyu aslında canlı yayında sormanı isterdim" dedi.

Genç kız ise "Ben de isterdim ama mikrofon alındığı için soramadım" diyerek sitemini dile getirdi.