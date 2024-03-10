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Taksiyle çarpışan motosiklet alev topuna döndü!

İstanbul Sarıyer’de motosikletle ticari taksi bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrularak alev alırken, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi Hacıosman yönünde seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 34 TDZ 52 plakalı ticari taksi ile aynı yönde giden 34 GNJ 340 plakalı motosikletin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpmamanın etkisiyle motosiklette bulunan U.Ö. ve K.Ö. motosikletten düşerek yaralanırken, yola savrulan motosiklet ise alevlere teslim oldu. Kaza sonrası vatandaşlar yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar bir yandan yerde yatan yaralıların yardımına koşarken bir yandan da adeta alev topuna dönen motosiklete yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangında motosiklet küle dönerken, ticari takside hasar meydana geldi.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ticari taksi şoförünün de bilgisi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bilgisine ulaşıldı.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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