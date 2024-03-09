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Murat Kurum'dan Karadeniz havası videosu!

Karadeniz müziği ve etnik müzik yapan İmera grubu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi.

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, şarkıyı "Biraz da Karadeniz havası. Teşekkürler Grup İmera." mesajıyla sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Şarkı sözlerinde Murat Kurum’un seçim vaatlerine vurgu yapılırken klipte Kurum’un vatandaşlar ile samimi görüntülerine ve İstanbul’dan manzaralara yer verildi.

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