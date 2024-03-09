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POLİTİKA

Murat Kurum, CHP'li İmamoğlu'nun 'sıfırdan metro' yalanını çürüttü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Mitingi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun sıfırdan açtık dediği 3 metro hattının tarihlerini açıklayan Murat Kurum, “Mahmutbey-Esenyurt metro hattının başlama tarihi 21 Ağustos 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Göztepe-Ataşehir metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017” diyerek İBB yönetimini eleştirdi.

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