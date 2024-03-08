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YEREL

"Narkoçelik-5" operasyonlarında 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-5" operasyonlarında 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu imalatçısının yakalandığını belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi, zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen Narkoçelik-5 operasyonlarında 108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kilogram metamfetamin, 146 kilogram sıvı metamfetamin, 38 kilogram reçine halde metamfetamin ve 165 kilogram aseton ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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