Buğra Kavuncu dinledi emekli derneği şube başkanı anlattı diğer emekliler ağladı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Üsküdar Şubesi ziyaretinde duygusal anlar yaşandı. Kavuncu, il dışında olan TÜED Şube Başkanı Fatma Önerge ile telefonda görüşürken, Önerge ve dernekteki emekliler göz yaşlarını tutamadı.

Kavuncu ve beraberindeki heyet, dün Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Üsküdar Şubesini ziyaret etti.

Kavuncu'nun telefondan dinlediği TÜED Şube Başkanı Fatma Önerge'nin sözleri odada bulunan diğer emeklileri ağlattı.

Esnafın ve emeklilerin sorunlarını dinleyen Kavuncu, il dışında olan TÜED Şube Başkanı Fatma Önerge ile telefonda görüştü. Emeklilerin demokratik haklarını gerekli izinleri alarak meydanlarda araması gerektiğini belirten Kavuncu, bu konuda emeklilerin yanında olacaklarını iletti. Kavuncu, Üsküdar nüfusunun yüzde 30'unun 65 yaş ve üstü yaş grubundan oluştuğunu ifade etti.