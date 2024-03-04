Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay yardım isteyen depremzede kadının sorununu böyle çözdü

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, Küçükçekmece'de karşılaştığı 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da eşini kaybeden ve İstanbul'da zorlu yaşam mücadelesi veren yaşlı kadının yardımına koştu.

Küçükçekmece'de seçim çalışmalarını sürdüren Aziz Yeniay, depremzede yaşlı bir kadınla karşılaştı.

Usulsüz akbil kullanımı gerekçesiyle otobüse alınmayan ve 11 bin lira ceza kesildiğini söyleyen kadın, Yeniay'dan yardım istedi.



"Sen bize emanetsin" diyen Yeniay, kadının 11 bin lira borcunun ödeneceğini ve yeni akbilinin çıkarılacağını, evine erzak gönderileceğini söyledi. İkili arasındaki diyaloglar kameralara böyle yansıdı.