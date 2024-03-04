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Ankara’da eşi ve engelli oğlunu öldüren yaşlı adam yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde eşi ve engelli oğlunu tabanca ile vurarak öldüren şüpheli yakalandı.

Olay Ankara'nın Mamak ilçesi Ekin Mahallesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Metin Çimen (77) henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Sabiha Çimen (71) ve oğlu Sinan Çimen (31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Çimen evinde bulundurduğu tabanca ile eşi ve çocuğuna ateş etti. Tabanca seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler anne ve oğlun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken şüpheli Metin Çimen göz altına aldı.
Mahalle sakinlerinden Çağrı Aygün konuya ilişkin, su içmek için uyandığı sırada 2 el silah sesi duyduğunu dile getirdi. Ardından emniyet güçlerinin ve ambulansların geldiğini gören Aygün, 31 yaşındaki oğul Çimen’in fiziksel engeli bulunduğunu iddia etti.

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