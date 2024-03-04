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AK Parti İl Başkanı Murat Çetin'in gösterişli düğününe Ebru Baki'den tepki

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin'in, kendisinden 20 yaş küçük avukatla evlenmesi tartışmalara yol açtı. Depremde eşini ve çocuğunu kaybeden Çetin'in, depremin yıl dönümünde yaptığı gösterişli düğün Sözcü TV'de böyle değerlendirildi. Geline takılan gerdanlık, kolunu kaplayan bilezikler ve altın kemer dikkat çekti.

6 Şubat depremlerinde eşini ve çocuğunu kaybeden Murat Çetin, temmuz ayında AK Parti Gaziantep İl Başkanı seçildi. Çetin'in hızlı yükselişi konuşulurken büyük acının yıl dönümünde gösterişli bir düğün yapması tartışmalara neden oldu.

52 yaşındaki Çetin'in 32 yaşındaki avukat Naz Akdoğan ile evlenmesi gazetecilerin de gündemindeydi. Sözcü TV'de yayınlanan Ebru Baki'nin sunduğu "Para politika" programında bu düğün konuşuldu.

Ebru Baki, "Öyle bir düğün yaptı ki dillere destan. AK Partili isimler CHP'li isimler orada kalabalık bir düğün. Takılar eğlenceler. Bu kadar gösterişe ne gerek var. Sessiz sakin evlenin." diyerek tepki gösterdi.

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