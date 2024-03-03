ABD, Gazze'ye havadan yiyecek attı! İsrail'in kanlı planı: Yardım konvoyu yollayıp 118 kişiyi katletti

GAZZE'de ateşkes pazarlığı sürerken, ABD Hava Kuvvetleri, Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri ve yiyecek fırlattı. Öte yandan ABD'den kan donduran bir iddia geldi. İsrail, 118 sivili katlettiği yardım konvoyunu kendisi organize etmiş...

Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas ve İsrail ekiplerinin Gazze'de ateşkes pazarlıkları sürerken, ABD Gazze'ye havadan yandım attı. ABD askeri kargo uçakları, paraşütlerle Gazzelilere yiyecek attı. O anların görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı. Öte yandan İsrail'in kanlı yüzü bir kez daha gözler önüne serildi.

NYT: O yardım konvoyunu İsrail organize etti

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından The New York Times gazetesi, 29 Şubat'ta İsrail güçlerince açılan ateş sonucu insani yardım bekleyen 100'ün üzerinde Gazzelinin yaşamını yitirdiği saldırıda yardım konvoyunun İsrail tarafından organize edildiğini öne sürdü.

The New York Times'a konuşan, isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki Batılı diplomat, uluslararası kuruluşlara ait insani yardım konvoylarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin vermeyen İsrailli yetkililerin, bölgede yardım konusunda oluşan boşluğu doldurma çabasında olduklarını kendilerine söylediklerini iddia etti.

Gazzeli iş insanlarından yardım istendi

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki Gazzeli iş insanı da İsrailli yetkililerin çok sayıda Gazzeli iş insanına ulaşarak bölgeye özel yardım konvoyları düzenlemelerine yardım etmelerini istediklerini ve konvoyun güvenliğinin İsrail tarafından sağlanacağını ilettiklerini öne sürdü.

İsrail askeri 10 gün önce beni aradı

Söz konusu yardım konvoyunun koordinasyonu için yardımcı olduğunu kaydeden Gazzeli iş insanı Izzat Aqel, The New York Times'a İsrailli askeri yetkilinin yaklaşık 10 gün önce kendisinden Gazze'nin kuzeyine gidecek yardım tırlarını organize etmesini istediğini açıkladı.

BM: Derin endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki insani yardım konvoyuna İsrail tarafından açılan ateş sonucu 100'den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı olay için "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.