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SEÇİM

Murat Kurum'a seçim şarkısı yapan Sinan Akçıl: Geceleri daha rahat uyumak için...

Sinan Akçıl, Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’a seçim şarkısı yaptı. Kurum'un sosyal medya hesabından paylaştığı "Aşkımız Eser Olur" şarkısı büyük beğeni topladı. Murat Kurum'un İstanbul'daki programına katılan Sinan Akçıl'ın buradaki sözleri ise dikkat çekti. Akçıl, "Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim" dedi.

Şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum için bir seçim şarkısı hazırladı. 

"Aşkımız Eser Olur" şarkısını sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurum, Sinan Akçıl'a teşekkür etti. 

Sinan Akçıl da Kurum'un paylaşımını alıntılayarak, "Yolunuz açık olsun.. Bu şarkı da İstanbul gençliğinin sesi olsun inşallah" yazdı. Paylaşılan klip kısa sürede binlerce kez görüntülenirken, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Öte yandan Murat Kurum'un bugün Başakşehir’deki “Üniversiteliler İle Üniversite Hazırlık Öğrencilerini Buluşturma” programına Sinan Akçıl da katıldı.

Akçıl burada yaptığı konuşmada "Kendisini tanıdığım günden beri ona karşı çok güzel duygular besliyorum. Bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim" dedi.

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