Habertürk canı yayınında KJ kavgası! CHP'li Ali Haydar Fırat canlı yayını terk etti

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayınında ekrana gelen bir KJ kavga çıkardı. CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat "CHP-DEM iş birliği tam olarak ne?" KJ'sine tepki gösterdi. Habertürk yazarı Nasuhi Güngör, "“KJ belirlemek ne demek, sen bir gazetecisin" diye çıkıştı. Karşılıklı atışmalar sertleşince CHP'li Fırat canlı yayının terk etti. Fırat, "‘İmamoğlu’nu karalamak adına gösterilen çabayı görmezden gelemezdim" diyerek canlı yayını neden terk ettiğini açıkladı.

Habertürk’te ‘Mehmet Akif Ersoy ile Nedir Ne Değildir’ programına katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, ‘İstanbul’da CHP-Dem Parti iş birliği’ konusu üzerinden başlayan tartışmalar yüzünden yayını terk etti.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul özelinde CHP ve Dem Parti arasında iş birliği/ittifak konularının tartışıldığı programda Fırat, “3 ilçe için böyle bir tartışma yapılıyor, DEM Parti ile bir işbirliği yok, CHP olarak bunu söylüyoruz, hala iş birliği yakıştırması yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

O KJ kalkmazsa yayını terk ederim

Programın moderatörü Mehmet Akif Ersoy ve Habertürk TV KJ ekibine de eleştirilerde bulunan Fırat, ekranda bulunan ‘CHP- DEM Parti iş birliği’ yazısı kalkmazsa yayını terk edeceğini söyledi.

Nasuhi Güngör: Sen bir gazetecisin...

Fırat, daha sonra Habertürk yazarı Nasuhi Güngör’ün “KJ belirlemek ne demek, sen bir gazetecisin bi tarafında da akademisyensin” eleştirisi sonrası sinirlenerek yayını terk etti.

Mehmet Akif Ersoy'un sözleri yetmedi...

Mehmet Akif Ersoy'un konuklarını "Bu iş kırıcı olmaya başladı" diye uyarması da tansiyonu düşürmeye yetmedi. Mehmet Akif Ersoy, yaşananlar için izleyicilerden özür diledi.