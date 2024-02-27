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Antalya'da mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan zabıta hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan zabıta yaşamını yitirdi.

Muratpaşa Belediyesinde zabıta olarak görev yapan İsmail Kanmaz (60), Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde'deki büfenin önünde oturduğu sırada, kendisi gibi zabıta memuru olan Erdal V'nin (36) bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekiler olaya müdahale ederek Erdal V'yi etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.

Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Kanmaz, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

Şüpheli Erdal V. olay yerine gelen polis ekibine teslim oldu. Polis merkezine götürülen zanlının, ilk ifadesinde, Kanmaz'ı kendisine mobbing uyguladığı için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Bu arada, olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, Erdal V'nin mesai arkadaşını sırtından birkaç kez bıçaklaması ve araya girenlerin saldırganı etkisiz hale getirmesi yer alıyor.

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