Murat Kurum elindeki son anketi açıkladı! Binali Yıldırım'la protokol krizi mi yaşadılar!

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, İstanbul'daki son anket sonucunu açıkladı. "Son anketlerde biz 1-1,5 puan öndeyiz. Acaba ne yapsak telaşı içerisindeler" diyen Kurum, dünkü açılışta eski Başbakan Binali Yıldırım'la protokol krizi yaşadıkları iddiasını da yalanladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Habertürk'te katıldığı canlı yayında projelerini anlattı ve İstanbul'da yapılan son anketi de açıkladı. Metro açılışında Binali Yıldırım ile protokol krizi yaşadıkları iddia edilen görüntüler için de bakın Kurum ne dedi?

- Yarışa başladığımızda 2.5-3 puan gerideydik. Son anketlerde biz 1-1,5 puan öndeyiz. Bunların telaşları bu. Nasıl olur da bu kadar para harcamamıza rağmen, bu kadar ittifaklara rağmen nasıl öne geçer? Acaba ne yapsak telaşı içerisindeler. Ama hepsi boş. Ne istiyorlarsa araştırsınlar, ne istiyorlarsa sorsunlar. Bizim alnımız ak.

Binali Yıldırım'la protokol krizi mi var

Binali Yıldırım'la açılış törenindeki görüntülerini izleyen Murat Kurum, "Burada gerginlik var gibi mi gözüküyor. Binali abiye biz dedik ki, sayın Cumhurbaşkanımızın yanına siz geçin, burada sizin çok emeğiniz var dedik. Siz soluna geçin orada olun dedik. O da yok bakan bey orada geçmeyeyim ayıp olur dedi. Şimdi bizde bir kere devlet adabı var. Devlet tecrübesi var. Orada büyüğümüz Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış, siz sayın cumhurbaşkanımızın yanına geçin dedik. Sonra o nezaketin üzerine diyor ki, Murat sen İBB adayısın sen buraya geç diyor. O kadar tevazu sahibi bir başbakanımız. Gülerek böyle bir şey yaşanabilir mi? Bugün ilk nerede çıktı bu haber Halk TV'de. Nasıl bir kriz bu? Böyle bir şey olabilir mi?"