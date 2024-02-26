Tuzla Belediyesi’nin Evde Sağlıkta Tuzla Modeli, Türkiye’ye örnek oluyor

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Devlet Hastanesi’nin ortak projesi olan Evde Sağlıkta Tuzla Modeli, hastaneye gidemeyen ve bakıma ihtiyacı olan insanlara evlerinde sağlık hizmeti sunuyor.

2012 yılından beri devam eden bu sistem, sosyal belediyeciliğin örneklerinden biri oldu. Türkiye’nin performans şampiyonu olan ve uluslararası sağlık kongrelerinde sunulan bu model ile Tuzla ilçesinde 125 bin 936 kişiye ulaşıldı.

Evde sağlık hizmetleri, çeşitli hastalıkları olan ve bakıma ihtiyacı olan hastalara destek oluyor. 2012 yılından itibaren 125 bin 936 kişi bu hizmetten yararlandı. Hizmetten yararlanan vatandaşlar, belediyenin kendilerine sağladığı kolaylıktan ve ilgiden memnun olduklarını ifade ettiler.