Meksika'da Mariachiler'den Türkçe konser! İstiklal Marşı'nı da çaldılar
Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen Türkiye-Meksika Medya Buluşmaları kapsamında, Meksikalı Mariachi grubu, Türk gazeteciler için İstiklal Marşı'nı seslendirdi.
YEE'nin Mexico City'deki merkezinde, Türk ve Meksikalı gazeteciler için düzenlenen davette, Meksikalı Mariachiler konser verdi.
İstiklal Marşı ve Türkçe şarkılar seslendiren grup, büyük alkış topladı.
Türk yemeklerinden tatların da ikram edildiği davette, Türkiye-Meksika Medya Buluşmaları'na katılan Meksikalı gazeteciler, Türk yemeklerini çok beğendiklerini dile getirdi.