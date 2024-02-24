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Motosiklet üzerindeki 2 genç metrelerce savruldu! Kaza anı aksiyon kamerasında

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı motosikletin üzerindeki aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Park caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden sürücü Ömer Faruk K.(27) yönetimindeki 16 BDZ 711 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken sola manevra yapan sürücü Abdulhamit F.(30) Yönetimindeki 16 BGD 713 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenerek park halindeki 16 AJP 633 plakalı otomobile çarpıp durdu. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Mahsun İ.(27) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Kaza anı ise motosiklet üzerindeki aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosikletini arkadaşına sürmesi için veren Mahsun İ.(27), kazanın ardından aksiyon kameraya "Verme abi işte verme, böyle hevesli adama verme" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Mahsun İ., kaza anını sosyal medya hesabında paylaştı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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