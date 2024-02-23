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SEÇİM

Belediye başkan adayından 'evlenecek kadın bulmasını' istedi! Enver Yılmaz bakın ne yaptı?

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, seçim çalışmaları sırasında yaşlı bir amcanın kendisini kenara çekip dile getirdiği isteğiyle şaşkına dündü. 5 yıldır bekar olduğunu belirten yaşlı adam, "Bana acil kadın lazım" dedi. Enver Yılmaz, "Ben nereden bulayım sana karıyı" diye takılırken, yanındaki bir kişiyi görevlendirdi.

31 Mart yerel seçimlerin yaklaşmasıyla adaylar da seçim çalışmalarına hız verdi. İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdi Enver Yılmaz, seçim çalışmaları sırasında ilginç bir istekle karşı karşıya kaldı.

Nereden bulayım ben sana karıyı!

5 yıldır yalnız olduğunu söyleyen yaşlı bir adam Enver Yılmaz'ı kenara çekerek kısık sesle, "5 yıldır bekarım, bana uygun bir aile ayarla" dedi. Şaşkınlık geçiren Yılmaz, "Ben nereden bulayım sana karıyı, bu benim işim değil ki" diye cevap verdi.

Senin çevren geniştir, hanı istiyor!

İlk şoku atlatan Yılmaz, ardından yanındaki bir partiliye dönerek, "Senin çevren geniştir, evlenecek hanım istiyor, bir bak" dedi. Gazeteci İsmail Saymaz o anları "Siyaset zor zanaat" diye paylaştı.

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