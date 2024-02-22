BIST 9.363
DOLAR 31,03
EURO 33,71
ALTIN 2.025,81
GÜNCEL

Böyle anne olmaz olsun! 3 yaşındaki kızına içki içirip, işkence etti

MERSİN'den gelen görüntüler isyan ettirdi. Ç.M.Ö. isimli kadın, 3 yaşındaki kızına kameralar karşısınad içki içirdi, ardından da alkollü bir eğlence merkezine eğlenmeye götürdü. Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada bir çocuğa içki içirildiği anların görüntüsünün yayılması ve komşuların ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Polis, araştırmaları sonucu kadının Ç.M.Ö. olduğunu belirledi.

İçki içirip şiddet uyguluyormuş

Kadın çocuğuna içki içirdiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına aldı. 3 yaşında olduğu öğrenilen M.Ö. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak yurda yerleştirildi.

Eğlence mekanında ağlayınca ağzını sıktı

Öte yandan, sosyal medyada yer alan görüntülerde 3 yaşındaki M.A’nın elindeki bira şişesini ağzına götürmesi dikkat çekti. Farklı bir görüntüde ise içki içilen masada bulunan çocuğun ağlaması üzerine annesinin eliyle ağzını sıkması ve bağırması yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada
Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi, o anlar kamerada
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kafes-45 operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı
Kafes-45 operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı
Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Bozkurt'tan torpille işe girme yorumu: Kul hakkı ama kazancı helaldir
Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Bozkurt'tan torpille işe girme yorumu: Kul hakkı ama kazancı helaldir
İBB ekipleri tarafından Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un afişleri teker teker toplatıldı
İBB ekipleri tarafından Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un afişleri teker teker toplatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaan açıklaması
Şahinler çetesine yeni operasyon: Çete lideri yatak odasındaki gizli bölmede böyle yakalandı
Şahinler çetesine yeni operasyon: Çete lideri yatak odasındaki gizli bölmede böyle yakalandı
Özgür Özel'in yanına yaklaşıp söyledi: "Gösterdiğiniz ilgiyi Serik'e de gösterin"
Özgür Özel'in yanına yaklaşıp söyledi: "Gösterdiğiniz ilgiyi Serik'e de gösterin"
KAAN ilk kez havalandı, gökyüzünde süzüldü, ardından iniş yaptı! Savunma Sanayii Başkanı Görgün o anları paylaştı
KAAN ilk kez havalandı, gökyüzünde süzüldü, ardından iniş yaptı! Savunma Sanayii Başkanı Görgün o anları paylaştı
Altın madeni faciasında aramalar durduruldu! Ali Yerlikaya: "Güvenli çalışma imkanı sağlanana kadar..."
Altın madeni faciasında aramalar durduruldu! Ali Yerlikaya: "Güvenli çalışma imkanı sağlanana kadar..."
İşini bilen simitçi! Hangi adayı görürse onun destekçisi oluyor! Parti hiç farketmiyor
İşini bilen simitçi! Hangi adayı görürse onun destekçisi oluyor! Parti hiç farketmiyor
Dehşet anları kamerada! Uyuşturucu parası vermiyorlar diye üvey annesini küçük kızının gözleri önünde öldürdü
Dehşet anları kamerada! Uyuşturucu parası vermiyorlar diye üvey annesini küçük kızının gözleri önünde öldürdü