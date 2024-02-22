Böyle anne olmaz olsun! 3 yaşındaki kızına içki içirip, işkence etti

MERSİN'den gelen görüntüler isyan ettirdi. Ç.M.Ö. isimli kadın, 3 yaşındaki kızına kameralar karşısınad içki içirdi, ardından da alkollü bir eğlence merkezine eğlenmeye götürdü. Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada bir çocuğa içki içirildiği anların görüntüsünün yayılması ve komşuların ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Polis, araştırmaları sonucu kadının Ç.M.Ö. olduğunu belirledi.

İçki içirip şiddet uyguluyormuş

Kadın çocuğuna içki içirdiği ve şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına aldı. 3 yaşında olduğu öğrenilen M.Ö. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak yurda yerleştirildi.

Eğlence mekanında ağlayınca ağzını sıktı

Öte yandan, sosyal medyada yer alan görüntülerde 3 yaşındaki M.A’nın elindeki bira şişesini ağzına götürmesi dikkat çekti. Farklı bir görüntüde ise içki içilen masada bulunan çocuğun ağlaması üzerine annesinin eliyle ağzını sıkması ve bağırması yer aldı.