İşini bilen simitçi! Hangi adayı görürse onun destekçisi oluyor! Parti hiç farketmiyor

AYDIN'da simitçilik yapan bir vatandaşın kameralara yansıyan siyasi duruşu sosyal medyayı salladı. Önce CHP'li Özlem Çerçi'yi görüp övgüler yağdırdı, ardından AK Parti adayı Savaş'a "Bu sefer kazanıyoruz başkanım" diye sarıldı...

31 Mart seçimleri yaklaşırken, Aydın işini bilen simitçiyi konuşuyor. Sokaklarda simit satarak geçimini sağlayan vatandaş, hangi partinin adayını görürse o partinin destekçisi oluveriyor. Aydınlı simitçinin anlık siyasi değişimleri kameralara yansıdı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Özlem Çerçioğlu’na esnaf ziyaretinde bir simitçi “Başkanım Aydın’ı bir daha sallayıver de görsünler Çerçioğlu’nu, topuklu efe nasıl sallıyormuş bir görsünler” diyerek seslendi.

Aynı simitçi bu kez AK Parti Aydın adayı Mustafa Savaş’a “Vay vay, sayın vekilim hoş geldiniz. Sıkıntı yok ibre bizden tarafa döndü. Bu iş bitti." dediği görüldü