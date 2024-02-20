Abdülhamid'in torununun düğününde Atatürk'e beddua videosu olay oldu! Başrolde Şevki Yılmaz var

İlber Ortaylı’nın nikah şahidi olduğu, II. Abdülhamid’in torunu Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde Atatürk’e yapılan hakaretler büyük tepkiye yol açmıştı. Son olarak ortaya çıkan yeni görüntülerde Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği duyuluyor.

II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Osmanoğlu’nun düğününde Refah Partisi eski milletvekili Atatürk’e hakaretleri büyük tepkiye yol açarken; düğünde bulunan İlber Ortaylı’nın ise yaşananlara sessiz kalması gündem olmuştu.

İlber Ortaylı: Açık bir Atatürk düşmanlığı

İlber Ortaylı kendisine yönelik gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Ortaylı açıklamasında, “Eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır” demişti.

İşte ettikleri o beddua!... Selanikten gelen dönmeleri...

Son olarak ortaya çıkan yeni görüntülerde Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği duyuldu. Yılmaz, "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahru perişan eyle, devrimlerle değerlerimizi devirenleri, harflerimizi devirenleri, Cumamızı pazara çekenleri, hayatımızı mahvedenleri kahru perişan eyle Yarabbi.

Gazete Pencere’nin aktardığına göre; Diyanet’e bağlı bir kamu görevlisi olan İmam Halil Konakcı’nın ise gülerek “Amin” dediği görüldü.