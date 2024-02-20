BIST 9.196
DOLAR 30,88
EURO 33,30
ALTIN 2.005,74
GÜNCEL

Abdülhamid'in torununun düğününde Atatürk'e beddua videosu olay oldu! Başrolde Şevki Yılmaz var

İlber Ortaylı’nın nikah şahidi olduğu, II. Abdülhamid’in torunu Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde Atatürk’e yapılan hakaretler büyük tepkiye yol açmıştı. Son olarak ortaya çıkan yeni görüntülerde Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği duyuluyor.

II. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Osmanoğlu’nun düğününde Refah Partisi eski milletvekili Atatürk’e hakaretleri büyük tepkiye yol açarken; düğünde bulunan İlber Ortaylı’nın ise yaşananlara sessiz kalması gündem olmuştu.

İlber Ortaylı: Açık bir Atatürk düşmanlığı

İlber Ortaylı kendisine yönelik gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Ortaylı açıklamasında, “Eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır” demişti.

İşte ettikleri o beddua!... Selanikten gelen dönmeleri...

Son olarak ortaya çıkan yeni görüntülerde Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği duyuldu. Yılmaz, "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahru perişan eyle, devrimlerle değerlerimizi devirenleri, harflerimizi devirenleri, Cumamızı pazara çekenleri, hayatımızı mahvedenleri kahru perişan eyle Yarabbi.

Gazete Pencere’nin aktardığına göre; Diyanet’e bağlı bir kamu görevlisi olan İmam Halil Konakcı’nın ise gülerek “Amin” dediği görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cemal Canpolat: Şaban senin sahibin kim?
Cemal Canpolat: Şaban senin sahibin kim?
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Marmara'da batan kargo gemisinin içinden yeni görüntüler
Marmara'da batan kargo gemisinin içinden yeni görüntüler
'Cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermez' AK Partili adaydan olay sözler...
'Cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermez' AK Partili adaydan olay sözler...
6 ilde Kafes-43 operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
6 ilde Kafes-43 operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
Cemal Enginyurt'tan Meral Akşener'e tehdit! Seni de ablanı da sokağa çıkmaz ederim
Cemal Enginyurt'tan Meral Akşener'e tehdit! Seni de ablanı da sokağa çıkmaz ederim
Adıyaman’daki feci kaza kamerada: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı
Adıyaman’daki feci kaza kamerada: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı
Ersan Şen ile İsmail Saymaz'ın 'lan' tartışması program bitirtti
Ersan Şen ile İsmail Saymaz'ın 'lan' tartışması program bitirtti
İYİ Partili Buğra Kavuncu, seçim şarkısını paylaştı
İYİ Partili Buğra Kavuncu, seçim şarkısını paylaştı
Rafet El Roman, estetiklerinden sonra şimdi de dansıyla konuşuluyor!
Rafet El Roman, estetiklerinden sonra şimdi de dansıyla konuşuluyor!
Marmara'da batan geminin içindeki aramalar görüntülendi kaptan köşkü ve odalar
Marmara'da batan geminin içindeki aramalar görüntülendi kaptan köşkü ve odalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de konuştu