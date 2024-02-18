Ersan Şen ile İsmail Saymaz'ın 'lan' tartışması program bitirtti

Sözcü TV'de hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci İsmail Saymaz'ın ortak yorumculuk yaptığı Sokağın Sözü programı, ikilinin yaşadığı tartışma sonrası İsmail Saymaz'ın talebiyle bitirildi.

Sözcü TV'de 15 Şubat Perşembe akşamı hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci İsmail Saymaz'ın ortak yorumcularından olduğu programda 'hitabet' gerginliği ardından yeni bir gelişme yaşandı. Kanal, Ersan Şen'in, İsmail Saymaz'a "Bir saat konuşulur mu lan!" diye tepki gösterdiği programı, Saymaz'ın isteğiyle bitirdi.

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı'nın sunduğu Sokağın Sözü programında konuklar Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ve gazeteci İsmail Saymaz arasında 'hitabet' tartışması çıkmış, o anlar gündem olmuştu.

Odatv’de yer alan habere göre, yaşanan gerilim ardından İsmail Saymaz, kanal yönetimiyle görüşerek programın bitirilmesini talep etti. Talebi olumlu değerlendiren kanal yönetimi, programı yayından kaldırırken konuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Ersan Şen, programda, "Bana söz verecek misiniz, yoksa yayından çıkayım mı? Bir saattir konuşuyorsun İsmail. Tam bir saattir ya. Neyse, konuşun ya, umurumda değil" dedi.

Bunun üzerine, programın sunucusu Serap Belovacıklı ve Saymaz, Şen'e, "Hocam size süre verdik, siz istemediniz" yanıtı verdi.

Şen ise Saymaz'a, "Tamam da İsmail, üç dakikada bitir kardeşim. Bir saattir konuşulur mu lan! El insaf ya!" diye çıkıştı.

Bunun üzerine Saymaz, "Hocam sizden rica ediyorum, bir daha benimle böyle konuşmayın. Yaşınıza, sıfatınıza hürmetim var. Benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm. Üslupsuzluk yaparım. Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız" diyerek Şen'e tepki gösterdi.

Saymaz konuştuğu sırada Şen'in de sürekli araya girmesi üzerine, programın sunucusu Serap Belovacılıklı, "Bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz" diyerek, yayına ara verdi.