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Pendik Kaymakamlığı lojmanına silahlı saldırıda yeni detaylar

İSTANBUL'da bir hafta arayla 5 saldırı olayı gerçekleştirildi. Dün akşam Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili detaylara ulaşıldı. Saldırganların kurye kılığında bölgeye geldiği, polisin kimlik kontrolü yapmak istediği sırada polis noktasına ateş açtıkları öğrenildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

Pendik'te saat 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, Pendik Kaymakamlığı'nın lojmanının girişinde bulunan polis noktasına yakın üzerinde kurya kıyafeti bulunan iki kişinin bulunduğu motosiklet park etti. Polisin durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istediği sırada motosiklette bulunan şahıslardan birisi silahla saldırı düzenledi.

Sabah'ta yer alan habere göre, polisin de karşılık vermesi üzerine saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştılar.


Motosikletli iki kişi tarafından Pendik Kaymakamlığı lojmanına düzenlenen silahlı saldırıda ölen yada yaralanan olmazken İstanbul'da bir hafta arayla düzenlenen 5 saldırı olduğu dikkat çekti.

İstanbul Valiliği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "16 Şubat 2024 günü saat 22.45'te siyah giyimli ve kasklı şüpheli iki şahıs, Pendik ilçesi Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne motosikletle gelmiş, bina girişine motosikleti bırakarak çevrede dolaşmaya başlamıştır.

Bölgede görevli bulunan polis memurları durumdan şüphelenerek şahıslara kimlik kontrolü yapmak istemiş. Ancak şüpheli şahıslar polis memurlarına ateş açmıştır.


Görevli polis memurlarımızın karşılık vermesi üzerine şüpheli şahıslar motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları emniyet birimlerimizce devam etmekte olup, olayda ölen ya da yaralanan yoktur" denildi.

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