Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'nu kıskanırsa ne olur? Evlilik teklifini kim yaptı?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, evlilikleriyle ilgili soruları cevapladı. İmamoğlu çiftinin kıskançlık cevabı olay oldu. Evlilik teklifini kim yaptı? İlk nerede tanıştılar? Ekrem İmamoğlu kıskançlık sorusuna gülerek "Evi ortamı darmadağınık ederim herhalde" derken Dilek İmamoğlu da "Onu yapan benim genelde" karşılığını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, YouTube üzerinden yayınlanan psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu. İmamoğlu çiftinin kıskançlık üzerine verdiği cevaplar sosyal medyada gündem oldu.

Gökhan Çınar'ın "Nasıldır sizin kıskançlığınız?" sorusunu Ekrem İmamoğlu, gülerek "Evi ortamı darmadağınık ederim herhalde" şeklinde yanıtladı. Bunun üzerine Dilek Kaya İmamoğlu da "Onu yapan benim genelde" karşılığını verdi.

Daha sonra Ekrem İmamoğlu "Kıskançlık ilişkide var tabii" derken, Dilek Kaya İmamoğlu, "Kıskanmak bence sevginin doğasında var zaten. Tabii ki kıskanırım" diye konuştu.

Belki de Dilek hanım etmiştir!

İmamoğlu çifti, 'Evlilik teklifini nerede ettiniz' sorusunu kahkahalarla cevap verdi. Psikolog Çınar'ın, Ekrem İmamoğlu'na yönelttiği soruya gülerek, 'Acaba belki o etmiştir' diyerek eşi Dilek Kaya'nın kendisine evlenme teklifi ettiği imasında bulundu.

Dilek İmamoğlu, aslında teklifi tam anlamıyla kendisinin de etmediği, muhafazakar aile yapısı sebebiyle sürece girildiğini açıkladı. Dilek İmamoğlu, "Ettim yani. Zaten biz ilk buluştuğumuzda bile Ekrem'in elini ilk ben tutmuştum. Evlilik teklifini tabi ki ben etmedim ama, abimin arkadaşı olduğu için. Abim ablasının düğününe getiriyor arkadaşını, kız kardeşiyle bile tanıştırmıyor. Böyle bir muhafazakar, Karadenizli aile yapısı. Öyle olunca biraz, bizim ilişkimiz duyulduktan sonra klasik bir hal almaya başladı. Orada tabi ki teklifler, öyle önünde diz çökeyim, yüzük vesaire öyle şeyler biz de olmadı." dedi.

Ekrem İmamoğlu eşinin açıklamasına ek olarak, "Ben zaten bahsediyordum yani hayalimden Dilek'e. Evlenmek istediğimden, bu ilişkinin bir evlilikle sonuçlanmasına olan isteğimden, duygumdan bahsediyordum. Dilek biraz mesafeliydi. Çünkü tam okul döneminin başlangıcındaydı, hazırlık aşamasındaydı. Doğal olarak mesafeliydi. Kolay bir zaman değil. Ben de henüz evlendiğimiz sene üniversiteden mezun olmuştum. O bakımdan çok meşakkatli zor bir dönem. Dilek2n bahsettiği konulardan dolayı ötürü de biraz hızlı gelişti. Çok kez etmişimdir bu teklifi, çok kez üzerine konuşmuşumuzdur. Çok net niye dile getirişim Bahçeşehir'de ki restoran aklıma geldi kaldı bilmiyorum, belki oradaki buluşmalarımız çok özel olmuştur. Ama çoklu teklif var yani, baştan itibaren bir teklif var." diyerek anlattı.