BIST 9.242
DOLAR 30,82
EURO 33,20
ALTIN 1.987,42
GÜNCEL

Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Acun Ilıcalı'ya: Survivor'dan daha büyük günah işliyorsun
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Acun Ilıcalı'ya: Survivor'dan daha büyük günah işliyorsun
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında tartıştı: Bir saat konuşulur mu lan
Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında tartıştı: Bir saat konuşulur mu lan
Batan gemide çalışan tek kadındı! Son paylaşımı: “Benden bir tane daha yok”
Batan gemide çalışan tek kadındı! Son paylaşımı: “Benden bir tane daha yok”
Özel bakım merkezinde yaşlı adamı komalık ettiler
Özel bakım merkezinde yaşlı adamı komalık ettiler
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin son görüntüsü ortaya çıktı
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin son görüntüsü ortaya çıktı
Erzincan'da toprak altında kalan işçileri arama çalışmaları sürüyor! Dronlar toprağın 30 metre altını tarıyor
Erzincan'da toprak altında kalan işçileri arama çalışmaları sürüyor! Dronlar toprağın 30 metre altını tarıyor
Esenyurt’ta otobüste taciz iddiasına dayak
Esenyurt’ta otobüste taciz iddiasına dayak
Gürsel Tekin istifa sürecini anlattı, böyle isyan etti: Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım
Gürsel Tekin istifa sürecini anlattı, böyle isyan etti: Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Ümit Özdağ Erzincan'a maden ocağına gaz maskesiyle gitti maskesiz olan herkes zehirleniyor
Ümit Özdağ Erzincan'a maden ocağına gaz maskesiyle gitti maskesiz olan herkes zehirleniyor
Serdar Ortaç, CHP'lilere ve Tarkan'a küfür etti: Canlı yayına evdeki yardımcısı müdahale etti
Serdar Ortaç, CHP'lilere ve Tarkan'a küfür etti: Canlı yayına evdeki yardımcısı müdahale etti