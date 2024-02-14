BIST 9.033
DOLAR 30,76
EURO 32,99
ALTIN 1.969,18
POLİTİKA

İYİ Parti'nin Ankara ilçe adayları belli oldu! Meral Akşener'e protesto, önünde yumruklaştılar...

İYİ Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları Meral Akşener'in de katıldığı törenle açıklandı. Bazı adaylara tepki gösteren partililer "teşkilat istemiyor, istifa' sloganları attı. Akşener, protestoları izlemekle yetindi. Olayların ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.

İYİ Parti, Cengiz Topel Yıldırım'ın Ankara Büyükşehir belediye Başkanı adaylığının ardından Ankara ilçe belediye başkan adaylarını da belirledi. Toplantıda Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak Hilmi Özer’in açıklanmasıyla beraber partililerden büyük tepki geldi.

'Başkan Mansur Yavaş' sloganları...

"Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" sloganlarının atıldığı salonda "Başkan Mansur Yavaş" sloganları da atıldı.Protestocu partililerle genel merkez görevlileri arasında kavga çıktı. Meral Akşener, protestoları izlerken, yumruklu kavganın ardından salonu terk etti. 

Olayların ardından İl Başkanı görevden alındı

Yaşanan olayların ardından İYİ Parti  İl Başkanı Yener Yıldırım'ın görevden alındığı iddia edildi Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından "İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı." paylaşımı yaptı.

İşte İYİ Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Altındağ: Remzi Sağlam
Gölbaşı - Fehmi Kandemir
Haymana - Yakup Coşkun
Kahramankazan - Fatma Gülümser Birol
Kalecik - Filiz Ulusoy
Keçiören - Cemal Babutçu
Mamak - Hüseyin Bayındır
Şereflikoçhisar - Avni Yıldırım
Yenimahalle - Sevin Çağlayan
Çankaya -Osman Topal
Etimesgut: Hilmi Özer

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a geldi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Erzincan'daki altın madeni faciasından yeni görüntüler! Kamyonlar son anda kurtulmuş
Erzincan'daki altın madeni faciasından yeni görüntüler! Kamyonlar son anda kurtulmuş
Ukrayna güçleri Rus çıkarma gemisi Sezar Kunikov'u Kırım açıklarında batırdı
Ukrayna güçleri Rus çıkarma gemisi Sezar Kunikov'u Kırım açıklarında batırdı
Meral Akşener kürsüde hıçkıra hıçkıra ağladı! İşte Akşener'i ağlatan şarkı...
Meral Akşener kürsüde hıçkıra hıçkıra ağladı! İşte Akşener'i ağlatan şarkı...
Altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması anı güvenlik kamerasında
Altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması anı güvenlik kamerasında
Toprak işçilerin üzerine böyle kaydı! Erzincan'da altın madeninde facia! Toprak altında kalan işçiler var!
Toprak işçilerin üzerine böyle kaydı! Erzincan'da altın madeninde facia! Toprak altında kalan işçiler var!
Gazze'de ekmek bulabilmek için ayrıldığı evine dönen baba ailesinin cenazeleriyle karşılaştı
Gazze'de ekmek bulabilmek için ayrıldığı evine dönen baba ailesinin cenazeleriyle karşılaştı
Ekrem İmamoğlu, CHP'li protestocuları zor sakinleştirdi bir grup salonu terketti
Ekrem İmamoğlu, CHP'li protestocuları zor sakinleştirdi bir grup salonu terketti
TUSAŞ, ANKA-3’ ün görüntülerini paylaştı ilk uçuşta dikkat çeken performans
TUSAŞ, ANKA-3’ ün görüntülerini paylaştı ilk uçuşta dikkat çeken performans
Ali Yerlikaya: 1'i gri kategoride olan toplam 2 terörist etkisiz hale getirildi"
Ali Yerlikaya: 1'i gri kategoride olan toplam 2 terörist etkisiz hale getirildi"
Teksas değil İstanbul! Kardeşlerini kovalayıp bacaklarına sıktı! Dehşet anları kamerada
Teksas değil İstanbul! Kardeşlerini kovalayıp bacaklarına sıktı! Dehşet anları kamerada