İYİ Parti'nin Ankara ilçe adayları belli oldu! Meral Akşener'e protesto, önünde yumruklaştılar...
İYİ Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları Meral Akşener'in de katıldığı törenle açıklandı. Bazı adaylara tepki gösteren partililer "teşkilat istemiyor, istifa' sloganları attı. Akşener, protestoları izlemekle yetindi. Olayların ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.
İYİ Parti, Cengiz Topel Yıldırım'ın Ankara Büyükşehir belediye Başkanı adaylığının ardından Ankara ilçe belediye başkan adaylarını da belirledi. Toplantıda Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak Hilmi Özer’in açıklanmasıyla beraber partililerden büyük tepki geldi.
'Başkan Mansur Yavaş' sloganları...
"Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" sloganlarının atıldığı salonda "Başkan Mansur Yavaş" sloganları da atıldı.Protestocu partililerle genel merkez görevlileri arasında kavga çıktı. Meral Akşener, protestoları izlerken, yumruklu kavganın ardından salonu terk etti.
Olayların ardından İl Başkanı görevden alındı
Yaşanan olayların ardından İYİ Parti İl Başkanı Yener Yıldırım'ın görevden alındığı iddia edildi Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından "İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı." paylaşımı yaptı.
İşte İYİ Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Altındağ: Remzi Sağlam
Gölbaşı - Fehmi Kandemir
Haymana - Yakup Coşkun
Kahramankazan - Fatma Gülümser Birol
Kalecik - Filiz Ulusoy
Keçiören - Cemal Babutçu
Mamak - Hüseyin Bayındır
Şereflikoçhisar - Avni Yıldırım
Yenimahalle - Sevin Çağlayan
Çankaya -Osman Topal
Etimesgut: Hilmi Özer