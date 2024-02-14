Ukrayna güçleri Rus çıkarma gemisi Sezar Kunikov'u Kırım açıklarında batırdı

Ukrayna silahlı kuvvetleri büyük Rus amfibi gemisi Sezar Kunikov'un, Rusya'nın işgali altındaki Kırım açıklarında battığını açıkladı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, Çarşamba sabahı erken saatlerde Yalta kasabasının yakınlarında güçlü patlamalar duyuluyor.

Ukrayna Ana İstihbarat Ajansı, çıkarma gemisinin Magura V5 deniz SİHA'larıyla vurulduğunu iddia ettiği bir video yayınladı.

Rus donanması tarafından yapılan açıklamada Sezar Kunikov'un Karadeniz'de batırıldığı teyit edilmedi, altı Ukrayna SİHA'sının imha edildiğini belirtildi.

Ukrayna istihbarat teşkilatı Telegram kanalından, "Sezar Kunikov, liman tarafında kritik deliklere maruz kaldı ve batmaya başladı" mesajını paylaştı ve geminin Ukrayna karasularında Grup 13 adı verilen bir birim tarafından imha edildiğini açıkladı.