Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan haberlerini kabul etti! Sayısız hizmeti tek tek anlatıldı

CHP yandaşı Halk TV yayınladığı bir programda Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki asılsız ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarının ardından tekzip yayınlamak zorunda kaldı. Halk TV’de yayınlanan tekzipte milli enerji politikasının mimari olan Berat Albayrak’ın bu ülkeye kattığı sayısız hizmetler tek tek anlatıldı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında Halk TV yayınladığı bir programda asılsız iddialar ortaya atıldığını kabul ederek ve hiçbir dayanağı olmayan bu iddialar sonrası tekzip ve düzeltme metni yayınladı.

Halk TV, Türkiye'nin tam bağımsız enerji mücadelesinin mimarlarından olan Berat Albayrak hakkında yalan ve asılsız haber yaptığını kabul etti. Ortaya atılan bu iddialar sonrası Şirin Payzın'ın programında tekzip ve düzeltme yayınlandı.

İşte o tekzip ve düzeltme metni

Halk TV'de 20.12.2023 tarihinde yayınlanan 'Gözde Şeker ile Söz Sende' programında moderatör ve konuklar tarafından sayın Berat Albayrak hedef gösterilerek, tamamen kurgudan ibaret, gerçek dışı ve asılsız beyanlar ortaya atılmıştır.

Program konuğu spor yazarı Atilla Türker'in yönelttiği bir soru üzerine eski hakem Deniz Ateş Bitnel, hiçbir somut dayanağı olmamasına rağmen hakemliğinin sona ermesinde sayın Berat Albayrak'ın etkisi olduğunu ifade etmiş ve fakat kaynağının 'duyum' olduğunu belirterek, söylediklerinin olgusal temeli olmadığını da kabul etmiştir.

Programda sayın Berat Albayrak ile üçüncü kişiler arasında hiç gerçekleşmeyen diyaloglar üzerinden asılsız ithamlar sarf edilirken konu bambaşka bir mecraya çekilmiş, futbol federasyonu, tahkim kurulu, spor kulüpleri ve bir kısım olaylar hakkında konuşmalar yapılmıştır.

Anılan konularla Berat Albayrak'ın hiçbir ilgisi olmamasına karşın son derece hasmane bir tutum sergilenerek, dakikalar boyunca sayın Berat Albayrak'ın eski döneme ait görüntüleri tam ekrandan yayına verilmiş ve alt yazıda devamlı surette ismi kullanılarak kamu husumeti oluşturulmaya çalışılmıştır.

Halk Tv yayınında müvekkil ile bağlantısız konular konuşulurken, büyük bir motivasyonla sayın Berat Albayrak'ın adının ve görüntülerinin yayınlanmasının iyi niyetli izahı bulunmamaktadır. Halk Tv isimli kanal üzerinden daha önce de sayın Berat Albayrak'ın kişilik haklarına yönelik saldırılar gerçekleşmiş ve bu saldırılar tekzibe konu olmuştur. Bundan sonraki süreçte de kuvvetle muhtemel işbu saldırı son olmayacak, görünürde haber kanalı olan Halk Tv üzerinden hukuksuz yayınlar devam edecektir.

Basın; kamuoyunu gerçek, güncel ve kamu yararına olan haberler ile bilgilendirmelidir. Asılsız ve karalama amacıyla yapılan haberler ile kamuoyunun yanıltılmasının basın etik değerleri ile bağdaşmadığı açıktır. Bilindiği üzere gerçek basın mensupları yayınlarında duyumlara değil olgusal temeli olan, en azından görünürde gerçeklik kriterini sağlayan haberlere yer verirler. Aksi halde ilgili yayının magazin programından farkı kalmayacak ve sözde haber programı, yanıltıcı bilgiyi alenen yayan bir dezenformasyon merkezi haline gelecektir.

Sayın Berat Albayrak'ın görevinden ayrılışının üzerinden üç sene geçmesine karşın, Türkiye'de mevcut futbol ikliminin konuşulduğu bir programda bahsi geçen kişi ve olaylarla ve hiçbir bağlantısının olmadığı konularla aleyhine kara propaganda yürütülmesinin sebebi, ülkemiz menfaatine yürütülen sayısız icraatlarıdır.

Sayın Berat Albayrak döneminde tam bağımsız Türkiye yolunda enerji arz güvenliğini sağlamak hedefiyle sürdürülebilir enerji altyapı sistemlerine yapılan yatırımlara; elektrik arzında dışa bağımlılığı bitirme hedefiyle hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemlerine, Rüzgar ve Hidroelektrik Enerji Santrallerine; temelleri atılan bor fabrikalarına; yılda 100 milyon tonun üzerinde yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihi rekorunun kırılmasına; 65 yıllık rüya olan Nükleer Enerjinin ülkemiz ile buluşturulmasına; mavi vatanda yeni bir çığır açan sondaj gemilerinin alımına, bu gemilerin Karadeniz'de tespit ettiği ve çok yakın zamanda Türk Milletinin hizmetine sunulacak olan yüz milyarlarca dolar değerindeki doğal gaz rezervine, kısacası ülkemiz hayrına yapılan sayısız işe imza atılmıştır.

Yine sayın Berat Albayrak'ın bakanlık görevini yürüttüğü süreç içerisinde yurt dışından yüzlerce ton altın ülkemize getirilmiş ve 2016 yılı sonunda yaklaşık 116 ton olan altın rezervlerinin 2020 yılı sonu itibariyle 458 tona ulaşmasını sağlanmıştır. Sayın Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlendiği süreçte dönemin pandemi koşulları ve yaşanan tarihi kur ataklarına rağmen Türkiye ekonomisi diğer ülke ekonomilerinden pozitif ayrışmış; bir yandan büyümüş ve bir yandan da cari fazla verebilmiştir. Bu başarıların yanı sıra Merkez Bankası, tarihinde görülmemiş bir şekilde toplam 165 milyar Türk Lirası'nin üzerinde kâr elde ederek rekor kırmıştır.

Görev süresi boyunca asılsız türlü iddialar ile hedef gösterilen sayın Berat Albayrak, görevinden ayrıldıktan sonra da aynı saldırılara muhatap bırakılmaya çalışılmakta olup bu ve benzeri gerçek dışı haberlere ilişkin olarak, hukuken sahip olduğu haklarını sonuna kadar kullanmaya devam edecektir.

Tekzibe konu programda, sayın Berat Albayrak ile herhangi bir ilgisi olmayan iddiaları iyi niyetten uzak ve basın etik değerleri ile bağdaşmayacak şekilde ortaya atan Halk TV'yi, Gözde Şeker ile Söz Sende programı moderatörünü ve konuklarını kınıyor ve cevabımızı kamuoyunun takdirine saygıyla sunuyoruz.

Sayın Berat ALBAYRAK vekili Av. İsa Sinan Göktaş