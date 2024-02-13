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Antalya'da alt geçit havuza dönüştü araçlar suya gömüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Antalya'da gece saatlerinden etkisini artıran yoğun yağış birçok bölgede sele neden oldu. Tonguç 1 Alt Geçidi sel suları ile kapandı. Araçlar suya gömüldü

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

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