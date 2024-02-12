Skandal görüntüler! İYİ Partili ilçe başkanını döve döve Mansur Yavaş’tan özür dilettiler! Melih Gökçek paylaştı

ANKARA’da çekilen görüntüler Melih Gökçek tarafından sosyal medyada paylaşılınca olay oldu. Görüntülerde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yeğeni Erdinç Tanrıverdi, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder’i yerlerde sürükleyip tekme tokat dövdü. Tehditler eşliğinde Mansur Yavaş ve Atilla Çelik'ten özür diletti. İşte o görüntüler...

Ankara’da seçim yarışı hızla devam ederken çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüleri paylaştı.

O görüntüleri Melih Gökçek paylaştı...

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darp edildiği görüntüleri paylaştı.

Döve döve Mansur Yavaş'tan özür dilettiler

Videoda, Önder'in yüzüne sert darbeler aldığı, yerde sürüklenerek tekme tokat dövüldüğü görüldü. Saldırgan şahıslar, Recep Önder'e tehditle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çelik'ten özür diletti. Şahsın, "Konuş lan. Bak öldürürüm, boynunu keserim. Özür dile." şeklinde tehdit savurduğu anlar videoda yer aldı.

O görüntüleri böyle savundu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Atila Çelik, görüntülerin yayınlanması üzerinden sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Atila Çelik'in o görüntülerle ilgili savunması...

1-) Konunun İYİ Parti tabanına maksatlı bir şekilde mesaj vermesi hedeflenmektedir. OLAY 2020 YILINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR. Kavgada yer alan kişi o tarihte İYİ Parti İlçe Başkanı değildir. Tam aksine o tarihte ben, İYİ Parti’de siyaset yapıyor ve Meclis Üyesi görevimi sürdürüyordum. Yani konunun İYİ Parti ile hiçbir ilgisi YOKTUR.

2-) Kavgadaki taraflar yıllarca birbirini tanıyan, beraber büyüyen, aynı sokaklarda yetişen kişilerdir. 2020 yılında, iki arkadaşın gece bir mekânda oturduktan sonra birlikte aynı arabayla evlerine giderken, adımın geçmesi üzerine kavgaya tutuştuklarını olaydan sonra öğrendim. Dolayısıyla konuyla benim, hele ki Mansur Başkanımızın haberi, ilgisi ve bilgisi bulunmamaktadır. 2 arkadaşın gecenin ilerleyen saatlerinde kendi aralarında yaşadığı kavga bizleri bağlamamaktadır. Yıllarca bir karıncayı bile incitmemeye özen gösteren bir kişi olarak, şiddetin her türlüsüne elbette net bir şekilde karşıyım. Buna rağmen, 2 kişinin kendi aralarındaki kavgadan siyaseten nemalanmaya çalışanlara da elbette pabuç bırakmayacağım. Yarın öbür gün “ben de bunu yaptım” demek için Turgut Altınok’a açıktan veremediği desteği Mansur Başkanımıza zarar vereceğini düşündüğü aciz fikirler ile sunmak isteyen bir trolbaşının oyunu yine bozulmuştur. Kayıt paylaşmayı sevdiği için kendisinden piyasada dolaşan “3GEN” kaydını da paylaşmasını beklediğimi belirtiyorum.

- 5 yıldır edilmedik iftira, atılmadık çamur kalmamasına rağmen bu kirli siyasetin Mansur Başkanımızın karşısında günden güne erimesinden ders alınmadığı ortadadır. Gerçeklerin gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır. İşte bu gerçekler sonucunda, halkın Mansur Başkanımıza olan ilgisi ve desteği sokak sokak, cadde cadde büyümektedir, daha da büyüyecektir.