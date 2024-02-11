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Kırıkkale'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü! İşte kaza anı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

V.E.A. (22) yönetimindeki 71 AN 227 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi Yahşihan Belediyesi önünde kaldırıma çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra devrilmesi görülüyor.

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