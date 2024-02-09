Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yüzde yüz zam!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan şirket personellerinden evli çalışanın en düşük aylık toplam gelirini, asgari ücrete yüzde yüz zam yaparak 34 bin lira oldu.

Toplu İş Sözleşmesi için özel bir restoranda yapılan şenlik havasında geçen imza töreniyle Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazibel A.Ş., Gazi Ağaç A.Ş., Gazi Danışmanlık A.Ş., Gaski Enerji A.Ş., Gazi Kültür A.Ş., Gazi Bilişim A.Ş., Gazi Konut A.Ş.’ye bağlı personellerin maaşlarına yüzde yüz zamın yanı sıra ikramiyeler 52 yevmiyeden 60 yevmiyeye çıkarıldı.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Nurullah Bilici, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Alıcı, Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Ünal katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, imza töreni öncesi yaptığı sunum ile son on yılda yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi.