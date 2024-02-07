Murat Kurum, canlı yayında Kur'an üzerine yemin etti! Bakın o yeminde neler var?

İSTANBUL'da yerel seçim yarışı kızışmaya başlarken AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat kurum, canlı yayında "Gerçek Belediyecilik Yemini" metnini okuyup, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti.

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, canlı yayında işini doğru yapacağına dair Kur’an-ı Kerim üzerine yemin etti. TVNET'te Net Bakış Özel programına konuk olan Kurum canlı yayında 'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni okuyup, Kur'an üzerine yemin etti. İşte Kurum'un ettiği o eminin tam metni...

İşte Kurum'un Gerçek Belediyecilik Yemini

- Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağıma,

- hemşehrilerimiz arasında hiçbir ayrım yapmayacağıma,

- Anayasa ve yasalardan ayrılmayacağıma,

- Kamu kaynaklarını namusum ve şerefim bilerek amacı dışında harcanmasına göz yummayacağıma dezavantajlı kesimleri gözeteceğime,

- Sosyal politikaları güçlendireceğime,

- Belediye hizmetlerinin gecikmeden ve kaliteli bir şekilde icrası için azami gayret göstereceğime belediye hizmetleri karşısında herkesin eşit olduğu gerçeğinden hareketle adaletten şaşmayacağıma emaneti hakkıyla ve layıkıyla taşıyacağıma,

- Milletim, hemşehrilerim ve tarih önünde namusum, şerefim ve kutsal kitabımız üzerine yemin ederim.