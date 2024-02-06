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Ebrar Sitesİ'nin yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat depreminin yıl dönümünde yeni görüntüler ortaya çıktı. 1400 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi’ndeki binaların yıkılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 04.17'de asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem meydana geldi.

Depremin yıl dönümünde yeni görüntüler ortaya çıktı. Bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi’nde deprem anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, yüksek katlı binaların yerle bir olması ile yıkım sonrası oluşan toz bulutları yer aldı.

Meyana gelen depremler sonrası blokların bir bir yıkıldığı görüldü. Yıkım sonrası etrafı toz bulutları kapladı.

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