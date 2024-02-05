Müzisyeni sevgilisinin gözleri önüne döve döve öldürdüler! Sevgilisine laf atıp, arkası dönükken saldırdılar

İSTANBUL Güngören’de nişanlısı ile kahve içmeye giden müzisyen Umut Emre Aytekin, kendisi lavobada iken nişanlısı Maria Zeppin'e laf attı. Nişanlası masayı değiştirmek istedi. Aytekin yemek almak için kasaya yönelince de iki saldırgan arkasından gidip döve döve öldürdü. Nişanlısının araya girme çabası yeterli olmadı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde Müzisyen Umut Emre Aytekin, nişanlısı Maria Zeppin ile birlikte kahve içmek için restorana gitti. İkili otururken, yan masada oturan Ceyhun T. (22) ve Hayrettin Ö. (23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Arkasından tekme ve yumruklarla saldırdılar

Müzisyen Aytekin, kasaya yöneldiği sırada 2 kişi tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aytekin, ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı fakat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dehşet anları saniye saniye kamerada

Bu arada, Aytekin'in darbedilme anları iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kasadan siparişini almaya çalışan Aytekin'in, arkasından yaklaşan H.Ö. ve C.T. tarafından darbedildikten sonra yere düştüğü görülüyor. Olay anında Aytekin'in yanında bulunan nişanlısının da saldırganları engellemeye çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Katil zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, emniyette işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, kasten öldürme suçundan aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Müzisyen Aytekin'in cenazesi toprağa verildi

Uğradığı saldırı sonucu hastanede hayatını kaybeden Aytekin için Merter Veysel Karani Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aytekin'in cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Silivri Yeni Gümüşyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Emre lavobaya gidince bana kötü söz söylediler

Törende gazetecilere açıklama yapan Aytekin'in nişanlısI Maria Zeppin, restoranda sipariş veren Umut Emre Aytekin'in daha sonra lavaboya gittiğini belirterek, "O sırada arka masada oturan iki erkekten biri bana dönerek kötü sözler söyledi. Emre lavabodan gelince 'başka bir masa bakalım' dedim. 'Niye?' diye sordu. Ben de iki kişinin kötü söz söylediklerini ama ne sözün ne olduğunu söylemedim." diye konuştu.

"Ben araya girdiğimde artık çok geç olmuştu"

Emre'nin de bu kişileri sakince uyardığını Zeppin, "Sonra yemek almak için gittiğinde ikisi ona doğru yöneldi. Ben araya girdiğimde artık çok geç olmuştu." dedi. Umut Emre Aytekin kuzeni Oya Kıvrak da saldırganların Aytekin'in nişanlısı ile yemek yemeğe geldiği mekanda nişanlısına laf attıklarını belirterek, olayın bu nedenle meydana geldiğini anlattı.

Nişanlısını korumak için kendini siper etti

Olay anında nişanlısının da Aytekin'i korumak için kendisini siper ettiğini belirten Kıvrak, şüphelilerden birinin Aytekin'in nişanlısını ittiğini, diğer saldırganın da gelerek Aytekin'e vurmaya başladığını aktardı. Kıvrak, olay yerinde fenalaşan kuzeninin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.