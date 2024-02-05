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KÜLTÜR VE SANAT

Şarkıcı Deniz Arcak depremin yıl dönümüne özel şarkı “Sesimi Duyan Var mı?”

Şarkıcı Deniz Arcak, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne özel 'Sesimi Duyan Var mı?' adlı bir şarkı hazırladı. Şarkıdan elde edilen gelirin depremzedeler için bağışlanacağını söyleyen Arcak, “Bu ağıtı geçen seneki Kahramanmaraş merkezli depremler üstüne yaktık. Bu sene o büyük acının seneyi devriyesi, unutulmasın hatırlansın, yaparken de ağladık çünkü zihinlerimize kazılı” dedi.

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta yaşanan ve birçok ili etkileyen “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremler sonrası adeta tüm Türkiye’de seferberlik başlarken bölgede çalışmalar da devam ediyor. Şarkıcı Deniz Arcak da depremin 1’nci yıl dönümü dolayısıyla bir şarkı hazırladı. ‘Sesimi Duyan Var mı?’ isimli şarkının klibinin yönetmenliğini Eyüp Boz yaparken sözlerini Arzu Tasçıoğlu, Ayşe İnci Coşkun, Beril Alakoç, Deniz Arcak yazdı. Şarkı için destekçi kişi ve kurumların katkısıyla bir video klip çekilirken Arcak, birlik ve beraberlik duygusunun önemine dikkat çekti. Deniz Arcak, şarkının tüm telif gelirlerini depremzede vatandaşlara yardım edilmek üzere bağışlayacağını açıkladı.

“O büyük acının seneyi devriyesi, yaparken de ağladık”
Şarkıcı Deniz Arcak, "Sesimi Duyan Var mı?’ şarkısının oluşma sürecine ilişkin, “Bu ağıtı geçen seneki Kahramanmaraş merkezli depremler üstüne yaktık. Bu sene o büyük acının seneyi devriyesi, unutulmasın, hatırlansın insanlara umut olsun, oradaki depremzede kardeşlerimize bir umut, teselli ve ya sesleri olsun amacıyla bir araya geldik, herkes gönlünü koyarak çalıştı. Eğer bir geliri olacak olursa da yine depremler için bağışlanmak üzere yaptık. Bir farkındalık, hatırlatma, bir umut, ışık olsun maksadıyla yola çıktık. Sesimi Duyan Var Mı diyerek elimizden geldiğince onların sesini duyurmaya çalıştık. Yaparken de ağladık çünkü zihinlerimize kazılı 1999 depremi olsun, geçen seneki deprem olsun hepimizin zihnine kazılı kaldı. Algıladığımızı yansıtmaya çalıştık” dedi.

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