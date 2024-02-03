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34 DEAŞ üyesi yakalandı! Bakan Yerlikaya bu görüntülerle duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-35 operasyonuyla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 34 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin nefesinin, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının enselerinde olmaya devam edeceğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, "İstanbul'da 13, Kocaeli'de 9, Yalova'da 8, Kayseri'de 1, Bursa'da 1, Düzce'de 1, Yozgat'ta 1 şüpheli yakalandı." ifadesini kullandı.

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve dijital materyale el konulduğunu belirten Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri de tebrik etti.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, operasyona ait görüntüler de yer aldı.

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