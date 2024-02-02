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Belediyede ahlaksız teklif! Benimle yatarsan dükkanını yıktırmam! Kovuldu...

ANTALYA'da Aksu Belediyesi'nde skandal bir olay ortaya çıktı. Belediye görevli bir bürokratın yabancı uyruklu bir kadına evini yıkmamak karşılığında ahlaksız teklifte bulundu. Kadının kaydettiği görüntülerde, müdür olduğu belirtilen şahıs "4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz" diyor. Belediye o bürokratı kovdu.

Antalya AKP’li Aksu Belediyesi'nde görevli bir bürokrat, yabancı uyruklu bir kadına evini yıkmamak karşılığında ahlaksız teklifte bulundu. Kadının kaydettiği görüntülerde, müdür olduğu belirtilen şahsın "4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz" ifadelerini kullandığı duyuldu. Görevlinin işine son verildiği bildirildi.

Para değil başka şey istedi...

Aksu Belediyesi'ndeki bir bürokratın, yabancı uyruklu bir kadınla yaptığı ahlaksız teklif pazarlığı ağızları açık bıraktı. Yabancı uyruklu kadın, işyerinin yıkılmaması için Aksu Belediyesi'nde görevli Yapı Kontrol Müdürü Nevzat Avcı'nın yanına gitti.

Aksu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü olan Nevzat Avcı, önce kadına yıkımın gerçekleşmemesi için 150 bin TL ödemesi gerektiğini belirtti. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüde, kadın Avcı’ya 'parayı kabul etmediğini başka bir şey istediğini' ima ediyor.

Sen çok pahalıya geliyorsun

Videoda “Siz para değil, başka şey istiyorsunuz” diyen kadın, 4 gece ikişer saatlik ilişkiye yeşil ışık yakıyor. Avcı'nın kadını onayladığı ve "4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Seni böyle idare edeceğim. Para ödemeyeceksin s..s yapacağız" dediği duyuluyor. Kadın ise “Ben en baştan söyledim” diyor.

Belediye ile ilişiği kesildi

Görüntülerin gündem olmasının ardından Aksu Selediyesi'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Son günlerde bir belediye personelimiz ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılmaktadır. Söz konusu personelin belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna duyurulur” denildi. 

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