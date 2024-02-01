Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Tam bir suç makinası çıktı

DİYARBAKIRLI Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin'i dün İstanbul Fatih'teki çay ocağında katleden katil zanlısı E.B., Beyoğlu'nda gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya video ile duyurdu... Zanlı tam bir suç makinası çıktı.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Kaçan katil zanlısı, polis tarafından bugün yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan Hoca, Diyarbakır'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa veridi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katilin yakalandığını duyurdu.

Ali Yerlikaya böyle duyurdu...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." dedi.

Cinayetin alayın ardından harekete gecen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görgü tanıklarından da yola çıkarak çalışma yapan polis ekipleri katillin kimliğiyle ilgili önemli bilgiler elde etti.

Cinayet bıçağı ve kıyafetler de bulundu

Asayiş Şube ekiplerince yapılan çalışmaların devamında ekipler kimliğini tespit ettiği 24 yaşındaki Erkan B.'yi Beyoğlu'nda yapılan operasyonla gözaltına aldı. İkametinde gözaltına alınan şahsın bulunduğu adreste olayda kullandığı bıçak ve kıyafetler de ele geçirildi. Şüpheli Erkan B. (24)'nin tehdit, mala zarar verme, hırsızlık uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan 9 kaydının olduğu öğrenildi