Muharrem İnce'den Özgür Özel’e şiir: Benden bu kadar...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e şiirle göndermede bulundu. İnce “Ben diyorum siyasette ilke o diyor istedi benden ilçe” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne yönelik stratejilerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İnce, gazetecilerle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yazdığı şiiri de paylaştı...

"Ben diyorum siyasette ilke/O diyor ki istedi benden ilçe/Ben diyorum arada Ali de olsun/O diyor her yer Veli'yle dolsun/Ben diyorum İsveç'e hayır/O diyor belediyede bizim adamları kayır/Ben diyorum kaybedersin/O diyor iftira atarım saraya gidersin/Ben diyorum genç Cumhuriyet'e saldıranı aklama, paklama/O diyor istedin benden Karşıyaka/Ben diyorum kaybedersin demlenme/O diyor uzak dur söylenme."

İnce sözlerini 'Benden bu kadar Memleket Partisi'nden bu kadar' sözleri ile tamamladı