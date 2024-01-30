Fatih Altaylı'dan şok iddia! İktidardan para alan muhalif gazeteciler kimler?

Fatih Altaylı, muhalif görünen bir grup gazetecinin iktidar tarafından parayla satın alındığını ve bu süreçte muhalefetin belediye başkan adaylarını yıpratma görevi verildiğini iddia etti. Altaylı, bu gazetecilerin kimler olduğunu açıklamadı. Peki kim bu muhalif gibi görünen ancak iktidardan para alan gazeteciler?

Gazeteci Fatih Altaylı, iktidarın muhalefet adaylarına karşı bir grup gazeteciyi para karşılığı görevlendirdiğini iddia etti. Altaylı bu gazetecilere kamu kaynağından para aktarıldığını ve muhalefetin adaylarını yıpratmakla görevli olduklarını söyledi. Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında dile getirdiği iddia şu şekilde:

“Çok sağlam kaynaklardan duydum. Muhalif gibi görünebilmesi muhtemel, tam da muhalif olmayan bir takım gazetecilere Türkiye’yi Tanıtma fonundan para aktarıldığı ve seçim sürecinde muhalefetin adaylarını zora sokacak bir takım önerilerde bulunma görevini aldıklarını duydum.”