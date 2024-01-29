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Dilber'in dansı DSP eski liderini de kendinden aldı! anlı yayında 'Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var?' diye sordu

İnci Taneleri dizisindeki Dilber'in pavyon dansı siyasetin de gündeminde. Tanju Özcan'dan sonra DSP eski Genel Başkanı Masum Türker de 'Dilber' işine girdi. CNN Türk canlı yayınında Dilber'in dansını izlerken Masum Türker'in "Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var?" sorusu stüdyodakileri kahkahalara boğdu.

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi, Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı pavyon kızı 'Dilber'in dansıyla reyting rekorları kırdı. Dilber'in pavyon dansı, siyasetçilerin de gündeminden düşmüyor.

Dizideki dans sırasında şarkıcının "Dilber evin barkın yok mu" sorusuna Dilber "Yok" cevabı veriyordu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Babadan kalan tarlayı sattım, Dilber'e ev aldım" paylaşımı yaptı, pişman edilince de sildi. 

Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var?

DSP'nin eski Genel Başkanı Masum Türker de canlı yayında Dilber'in güzelliğine vurulanlardan olduğunu ağzından kaçırdı. CNN Türk canlı yayınında Dilber'in dansı tartışılırken, Masum Türker, "Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var?" diye sordu.

Bunun üzerine hem programın moderatörü Hande Fırat, hem de konuklardan Zafer Şahin katıla katıla gülüp yüzlerini kapatırken, Masum Türker de katıla katıla gülmekten kendini alamadı. 

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