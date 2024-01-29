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Kahramanlar 47 Operasyonu'nda 159 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar 47 Operasyonu'nda 28 barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda roketatar, el bombası ve 159 kilogram patlayıcı maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt, Tunceli ve Diyarbakır'da, Dargeçit, Nusaybin, Beytüşşebap, Kozluk, Sason, Dicle, Lice, Silvan, Eruh, Mazgirt ve Cizre kırsalında düzenlenen operasyonun 131 tim, 1174 jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucularıyla J-SİHA- ATAK helikopterlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda patlamaya hazır hale getirilmiş, düzenekleri kurulmuş 159 kilogram patlayıcı maddenin ele geçirildiğinin bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"5 RPG-7 roketatar, 8 el bombası, EYP düzenekleri, zagros keskin nişancı tüfeği, 3 AK-47 piyade tüfeği, av tüfeği, 12 piyade tüfeği şarjörü, 267 mühimmat, 9 elektronik devre kartı, 30 el telsizi, optik cihaz, el dürbünü, 4 akü, 25 tüple çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

Bakan Yerlikaya, terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inlerin tek tek tespit edilip başlarına yıkıldığını vurgulayarak, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden terör örgütlerine operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Milletimizin duası bizimle." ifadelerini kullandı.

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