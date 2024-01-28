İstanbul'da Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne ayin sırasında silahlı saldırı! 1 kişi öldü, kar maskeli 2 saldırgan kaçtı

İSTANBUL Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleştiği öğrenildi. Saldırıyı Rasim Ozan Kütahyalı, 'Üzücü bir haber' diye duyurdu... Saldırıda bir kişi öldü, kar maskeli iki saldırgan kaçtı...

İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rasim ozan Kütahyalı, 'Sarıyerimizde çok üzücü bir olay yaşandı" notuyla duyurdu...

T24'ün haberine göre ise kar maskeli iki saldırgan, ayin sırasında kiliseye girerek ateş açtı. Kilisede bulunanlar saldırı sırasında korunmak için kendilerini yerlere attılar. Saldırı sırasında başından vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırganların kaçtığı, saldırı sırasında yaralananların olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı: Soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.