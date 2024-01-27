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İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, Beyoğlu'nda esnafı ziyaret etti

Beyoğlu'nda esnafı ziyaret eden İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, o anlara dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Kavuncu burada kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. 

Kavuncu, Beyoğlu gezisinden kesitleri, "Gündüzü ayrı, akşamı ayrı güzel. Beyoğlu’nda nasıl bir İstanbul düşlediğimizi konuştuk." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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