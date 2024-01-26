Oğlu sanal kumar kurbanı olan babanın feryadı: "Allah onların hepsinin belasını versin"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genç, ormanlık alanda ağaca asılı vaziyette bulundu. Oğlunu aramak için Manavgat'a gelen ve cansız bedeniyle karşılaşan baba, oğlunun sanal kumar borcu yüzünden hayatını kaybettiğini belirterek gözyaşına boğuldu. Acılı baba, "Allah onların hepsinin belasını versin. Oğlum bu yaşta kumar yüzünden öldü" dedi.

Hatay'da yaşayan ve 22 Ocak Pazartesi gününden beri kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Serkan Albayrak'ın Antalya'da cansız bedenine ulaşıldı. Yoldan geçen bir vatandaşın Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi üzerindeki ormanlık alan içerisinde ağaçta asılı vaziyette bir kişi görerek ihbarda bulunması üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, 3 gün önce Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki ikametinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Serkan Albayrak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ayakkabısının bağıyla çam ağacına asılı vaziyette bulunan Serkan Albayrak'ın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Acılı baba: "Oğlum sanal kumar kurbanı"

Hatay'ın Altınözü ilçesi Büyükburç Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu, çalışmak için Manavgat'a yakınlarının yanına geldiği bildirilen Serkan Albayrak'ı aramak için Manavgat'a gelen babası, amcası ve diğer yakınları Manavgat'a ayak basar basmaz acı haberle karşılaştı. Cumhuriyet Polis Karakoluna oğulları ile ilgili görüşmeye giden baba Necati Albayrak ve amca Kemal Albayrak, Sarılar Mahallesi'nde çamlıkta bir gencin cesedinin bulunduğunu öğrenir öğrenmez olay yerine gelirken, ölen kişinin Serkan Albayrak olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadılar.

Haberi alınca gözyaşlarına boğulan acılı baba, oğlunun son zamanlarda sanal kumar alışkanlığının olduğunu ve borçlandığını belirterek, "Allah onların hepsinin belasını versin. Oğlum bu yaşta kumar yüzünden öldü" dedi.

Amca Kemal Albayrak da, "Gençlerimiz sanal kumarın esiri oldu. Başkaları ölmeden bu siteler kapatılsın" diye konuştu.