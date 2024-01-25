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Popçu Gülşen de 'Dilber' akımına uydu! Duyanlar "Keşke söylemeseydin' diye isyan etti

Kanal D ekranlarında bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisine Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı 'Dilber' karakterinin pavyon dansı damgasını vurdu. Dilber modası her yeri sararken, modaya şarkıcı Gülşen de uydu. Sahnede Dilber şarkısını söyleyen Gülşen, eleştirilerin hedefi oldu.

İnci Taneleri dizisi başlamadan Dilber karakteri ortalığı kasıp kavuruyor. Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyada gündem oldu. Dizi daha yayınlanmadan Dilber akımı başladı ve elbisesi dahi satışa çıkarıldı. Dilber dansı için kurslar açıldı. 

Dilber akımına ünlü isimler de dahil olmaya başladı. Sahne tarzı, açıklamalarıyla sık sık gündem olan Gülşen de Dilber akımına kapılanlardan oldu. Dün akşam ünlü bir mekanda sahne alan Gülşen Sincanlı Erkal'ın "Gemileri Yakarım" şarkısını seslendirdi.

Gülşen'in performansı hiç beğenilmedi ve sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcıya sosyal medyada 'Kraliçe keşke söylemeseydin', 'Sen kalmıştın tam oldu' gibi yorumlar yapıldı.

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