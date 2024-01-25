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Kayseri'den kalkan askeri uçak acil iniş yaptı: O anlar kamerada

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan C-160 uçağı acil iniş yaptı.

Milli savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, acil iniş yapan uçak, amatör kameralarca görüntülendi.

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