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DÜNYA

74 kişi öldü! Rusya'da Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşme anı kamerada

RUSYA'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esir askerleri taşıyan bir askeri nakliye uçağı düştü. Kazada 74 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçağın düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, planlı uçuş gerçekleştiren "İl-76" tipi uçağın Rusya'nın Belgorod bölgesinde düştüğü belirtildi.

Düşen uçakta, esir değişimi için Belgorod bölgesine götürülen 65 Ukraynalı askerin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, kazanın nedenlerini araştırmak için olay yerine Rusya Hava Uzay Kuvvetlerine bağlı bir ekibin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Düşen askeri kargo uçağındaki 74 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rus vekil, uçağı Kiev'in düşürmüş olabileceğini ileri sürdü

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Belgorod bölgesinde Ukrayna esirlerini taşırken düşen İl-76 tipi uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürülmüş olabileceğini öne sürdü.

Kartapolov, "Ukrayna yönetimi yaklaşan değişimin farkındaydı ve esirlerin nasıl teslim edileceği konusunda bilgilendirildi. Ancak İl-76 uçağı, Almanya'da üretilen IRIS T veya Patriot uçaksavar füze sisteminden gelen üç füzeyle düşürüldü. Uzmanlar bunu çözecek." ifadelerini kullandı.

Kartapolov, "Bu uçağın arkasından yaklaşık 80 savaş esirini taşıyan ikinci İl-76 uçağı uçuyordu, onu geri döndürmeyi başardılar." diye konuştu. ​​​​​​​

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